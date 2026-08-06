Фальков: в вузы РФ по квоте СВО зачислено почти 42 тыс. человек из 56,7 тыс.

Квота для участников СВО и их детей в вузах РФ заполнена более чем на 73% Фальков: в вузы РФ по квоте СВО зачислено почти 42 тыс. человек из 56,7 тыс.

Москва6 авг Вести.По отдельной квоте для участников СВО и детях участников СВО в российские вузы в этом году уже зачислено почти 42 тыс. человек, квота заполнена больше чем на 73%. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По словам министра, всего в российские вузы уже зачислено 117 000 человек.