Москва6 авгВести.По отдельной квоте для участников СВО и детях участников СВО в российские вузы в этом году уже зачислено почти 42 тыс. человек, квота заполнена больше чем на 73%. Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По словам министра, всего в российские вузы уже зачислено 117 000 человек.
В соответствии с правилами приема, это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая квота, и эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке. Что касается отдельной квоты, речь идет об участниках СВО, о детях участников СВО, то мы выделяли в этом году 56 684 места, 41 811 человек на данный момент уже зачислены. То есть квота заполнена чуть больше, чем на 73%сообщил Фальков