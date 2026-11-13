В Госдуме предложили пресечь фиктивное поступление мигрантов в вузы В Госдуме предложили пресечь фиктивное зачисление мигрантов в вузы

Москва13 ноя Вести.Запретить вузам и колледжам на год принимать иностранных студентов, если они будут систематически использовать формальное обучение для легализации пребывания в России. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР. Законопроект направлен в кабмин, документ есть в распоряжении ТАСС.

Сегодня развит бизнес, когда иностранным студентам оказывают услуги по поступлению в организации высшего образования и СПО. Они приезжают, получают разрешение на временное проживание, при этом учиться не собираются говорится в сообщении

Отмечается, что нередко учебная виза служит формой легального пребывания на территории России для иностранных студентов. Имея легальный статус в стране, они устраиваются на работу, в том числе нелегально.

Авторы законопроекта считают, что необходимо защищать трудовые права граждан России, а также решать проблему дефицита кадров за счет повышения эффективности местных работников, а не за счет привлечения нелегальной рабочей силы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2027 года