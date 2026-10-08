Москва8 окт Вести.Депутаты партии ЛДПР подготовили законопроект, обязывающий мигрантов, работающих в такси на территории Российской Федерации, сдавать практический экзамен по управлению автомобилем при получении национальных водительских прав. Текст документа есть в распоряжении ИС "Вести".

Предлагается, чтобы экзамен прошли также те таксисты, которые уже получили российские права.

В настоящее время существует проблематика подтверждения фактической квалификации иностранных граждан, являющихся водителями легковых такси, которые получили российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных водительских удостоверений говорится в пояснительной записке

В текущей редакции предполагается вступление закона в силу с 1 января 2027 года. Отдельно указано, что действующие водители такси должны сдать экзамен до 1 июня 2027 года.

ЛДПР настаивает, чтобы каждый мигрант, планирующий работать в такси в нашей стране, обязательно сдавал практический экзамен при получении прав категории "В". Это необходимое условие допуска к работе в такси, которое позволит проверить навыки водителя до того, как он начнет перевозить людей. Безопасность пассажиров должна быть безусловным приоритетом. Любые упрощения, создающие угрозу жизни и здоровью граждан, недопустимы добавил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу новые требования к перевозке ручной клади и багажа в общественном транспорте, включая легковые такси. В частности, они регламентируют правила транспортировки домашних животных и негабаритных грузов.