Условия сдачи экзамена на водительские права в России изменятся в 2027 году

В России изменятся условия сдачи экзамена на водительские права Условия сдачи экзамена на водительские права в России изменятся в 2027 году

Москва7 окт Вести.Условия сдачи теоретической части экзамена на водительские права в России будут изменены с 1 марта 2027 года. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности, автоэксперт Александр Холодов.

По его словам, претендентов на водительское удостоверение начнут фотографировать во время экзамена, а в аудиториях установят средства аудио- и видеозаписи.

С 1 марта также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней есть в единой базе. Если срок ее действия закончится во время сдачи экзаменов, кандидат сможет завершить их, однако водительское удостоверение не выдадут до получения нового медицинского заключения уточняется в публикации

Холодов напомнил, что часть изменений в правилах сдачи экзаменов уже действует с 12 мая текущего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического.

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