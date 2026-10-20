Правила стажировки с 2027 года изменятся в России В России изменятся правила стажировки в 2027 году

Москва20 окт Вести.В России в предстоящем 2027 году изменятся правила стажировки, само понятие будет официально закреплено в Трудовом кодексе (ТК). Об этом сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2027 года. Вводится официальное понятие стажировки в сфере труда, которого раньше в ТК РФ не было. Раньше статус гражданина на стажировке был размыт: то ли он уже работник, то ли еще ученик пояснил общественник

Машаров обратил внимание, что новая статья Трудового кодекса закрепляет не только статус стажера, но также предусматривает заключение договора со стажером на 6 месяцев и обязывает работодателя организовать наставничество.

Такой договор можно будет заключить не позднее одного года после получения соответствующего профессионального образования или прохождения профессионального обучения, а в названии должности, профессии или специальности в трудовом договоре необходимо будет указать, что работник является стажером. Например, "продавец-стажер" или "консультант-стажер" уточняется в публикации

Член Общественной палаты РФ подчеркнул, что новые правила не будут распространяться на стажировки, связанные с требованиями охраны труда и необходимостью допуска к отдельным видам профессиональной деятельности. Положения не будут применяться также к государственным и муниципальным служащим.

Ранее сообщалось, что средний возраст безработных россиян за год снизился к 36,2 годам против 38 лет. По данным Росстата, в мае 2026-го без трудоустройства числились 353 тыс. россиян в возрасте до 25 лет.