Москва20 октВести.Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил необходимость закрепления статуса стажера в законодательстве.
В интервью RT он пояснил, что раньше работодатели трактовали понятие "стажер" по-своему, что часто приводило к нарушению прав работников.
Закон закрепил понятия стажировки и стажера. До этого у нас был некий правовой вакуум, потому что было непонятно, кто такой стажер. То ли он уже работает, то ли он еще учитсясказал собеседник издания
Сейчас статус стажера получил официальное закрепление в праве, что обеспечит обязательное оформление трудового договора и введение института наставничества, добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что вступающие в силу весной изменения в ТК предусматривают, что стажировка как вид трудовой деятельности в любом случае будет срочной, и срочный трудовой договор между стажером и работодателем не станет бессрочным по окончании его действия.