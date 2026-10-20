Москва20 окт Вести.Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил необходимость закрепления статуса стажера в законодательстве.

В интервью RT он пояснил, что раньше работодатели трактовали понятие "стажер" по-своему, что часто приводило к нарушению прав работников.

Закон закрепил понятия стажировки и стажера. До этого у нас был некий правовой вакуум, потому что было непонятно, кто такой стажер. То ли он уже работает, то ли он еще учится сказал собеседник издания

Сейчас статус стажера получил официальное закрепление в праве, что обеспечит обязательное оформление трудового договора и введение института наставничества, добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что вступающие в силу весной изменения в ТК предусматривают, что стажировка как вид трудовой деятельности в любом случае будет срочной, и срочный трудовой договор между стажером и работодателем не станет бессрочным по окончании его действия.