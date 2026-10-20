Москва20 октВести.Вступающие в силу весной изменения в ТК предусматривают, что стажировка как вид трудовой деятельности в любом случае будет срочной и срочный трудовой договор между стажером и работодателем не станет бессрочным по окончании его действия, указал в разговоре с РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
В соответствии с подписанным летом главой государства Владимиром Путиным законом, в ТК вводится понятие "стажировка" как вид трудовой деятельности, договор о ее прохождении должен быть заключен в течение года после окончания обучения, а срок стажировки ограничен шестью месяцами, на протяжении которых за стажером будет закреплен наставник, перечислил эксперт. Изменения вступают в силу 1 марта 2027 года.
Таким образом, стажировка сотрудника в любом случае носит срочный характер. Если ни одна из сторон не потребует расторжения трудового договора в связи с истечением срока, то срочный трудовой договор со стажером не станет бессрочнымсказал Машаров
При этом, если по окончании стажировки работодатель заключит новый трудовой договор со стажером, установить для него испытательный срок будет нельзя.