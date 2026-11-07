Москва7 ноя Вести.Стажеры в РФ сталкиваются с тремя "ловушками" при трудоустройстве – отсутствие опыта, который негде получить, невыплата денег за стажировку, а также отсутствие прав и нормативного режима. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов.

Для стажеров до момента, когда мы подготовили законопроект, было три основные ловушки. Ловушка первая - это отсутствие опыта. При приеме на работу требуют опыт, а опыт получить негде. Ловушка вторая: очень часто недобросовестные работодатели использовали студентов и их стажировку в виде бесплатной рабочей силы. "Никаких денег, извините, но у нас с вами не срослось". Ну и третья ловушка — это абсолютное бесправие, отсутствие нормативного режима, отсутствие трудового договора. Благодаря закону, разработанному при участии Совета Федерации, уже весной у начинающих специалистов появится четкая правовая основа для получения первого профессионального опыта сообщил Перминов

Он добавил, что новый законопроект обязывает работодателя взять работника на стажировку, а также устанавливает минимальный размер оплаты труда.

Стажер сможет уйти на больничный, в декрет, отпуск по уходу за ребенком и претендовать на другие гарантии, предусмотренные трудовым кодексом. Теперь каждый работодатель обязан откликнуться на желание молодого человека и взять его для прохождения стажировки. Причем законом будет установлен минимальный размер оплаты труда. То есть сразу будет подписываться трудовой договор и сразу будут возникать права и обязанности сторон заявил Перминов

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