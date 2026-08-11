Названы риски для матерей с детьми при изменении правил трудоустройства Экономист РАН назвала риски для матерей при изменении правил трудоустройства

Москва11 авг Вести.Введение для работодателей запрета устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет вызывает серьезные опасения и создает риск дискриминации работников. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала научный сотрудник Центра политики занятости и социально-трудовых отношений Института экономики РАН, доктор экономических наук Марина Баскакова.

Она отметила, что повышение возраста детей с полутора до трех лет, при котором матери не могут назначить испытательный срок при приеме на работу, может поставить такого потенциального сотрудника в неконкурентоспособное положение.

На мой взгляд, это как раз ухудшение положения женщин на рынке труда, потому что они становятся неконкурентоспособными… Их просто не будут брать, вот и все. И это под видом как бы такой защиты женщин – это не самое лучшее решение, которое можно было придумать считает экономист

Кроме того, Баскакова отметила, что изменение в статью Трудового кодекса также дискриминирует и отцов, которые находятся в отпуске по уходе за ребенком.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам с детьми до трех лет. При этом ограничение распространится и на тех, кто воспитывает детей этого возраста без матери.