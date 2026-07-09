Женщин с детьми до трех лет с сентября избавят от испытательного срока Депутат Бессараб: запрет на испытательный срок введут для мам детей до трех лет

Москва9 июл Вести.С начала осени женщины с детьми до трех лет смогут выходить на новую работу без испытательного срока, сообщил ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб ("Единая Россия").

С 1 сентября запрет на установление испытательного срока будет распространяться на женщин с детьми до трех лет. Принимая данный закон, мы прежде всего думали о том, что женщины, находясь в отпуске по уходу за ребенком, нуждаются в социальной и профессиональной адаптации. И поэтому, выходя только на работу, сталкиваясь с испытательным сроком, она, конечно, проигрывает по сравнению с другими соискателями отметила она

Законотворец уточнила, что инициатива призвана помочь молодым матерям спокойно включиться в трудовой процесс. Она считает, что матери – хорошие служащие и рабочие, поскольку должны заботиться о маленьком ребенке.