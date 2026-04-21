Москва21 апр Вести.Правительство РФ скорректировало правила назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Постановление размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно новой редакции порядка выплат, право на пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам с детьми до 17 лет при условии, что они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории страны в этом статусе не менее пяти лет.

Требование о пятилетнем стаже в статусе гражданина России не распространяется на несколько категорий граждан. В их числе — те, кто приобрел российское гражданство по рождению, в результате признания гражданином РФ, по программе добровольного переселения соотечественников, а также при наличии статуса участника специальной военной операции, члена его семьи и ветерана боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские семьи получат детские пособия досрочно перед майскими праздниками.