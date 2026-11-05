Эксперт рассказал, как долго продержится пониженный спрос на сотрудников Эксперт Каленский: тренд на рынок работодателя сохранится в 2027 году

Москва5 ноя Вести.Тенденция на развитие рынка работодателя в России сохранится и в следующем году. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель директора по подбору персонала и развитию бизнеса кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский.

Компании замораживают индексацию зарплат, отменяют годовые премии, сокращают бонусы и соцпакеты, а в некоторых случаях переводят сотрудников на неполную рабочую неделю. По словам эксперта, работодатели вынуждены идти на такие шаги ради оптимизации.

Тенденция данная будет сохраняться, но это же не от хорошей жизни. Компании именно вынуждены идти на подобные шаги с точки зрения оптимизации своих финансов и эффективности… С точки зрения офисных специальностей достаточно сложно [найти работу], конкуренция высокая. И те условия, которые предлагают работодатели не всегда отвечают ожиданиям соискателя. Сейчас все-таки рынок становится рынком именно работодателя… К сожалению, данная тенденция сохранится и в следующем году рассказал Каленский

Ранее сообщалось, что средние зарплатные предложения для специалистов различных сфер в России за год выросли на 20% и достигли в среднем 85 тысяч рублей в месяц. Аналитики сравнили средние зарплатные предложения на рынке труда за январь-сентябрь 2026 года.