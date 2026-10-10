Москва10 окт Вести.Из-за отсутствия четкого классификатора и критериев понятия "самозанятый" идет подмена трудовых отношений. Об этом ИС "Вести" заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев.

Очень важный момент – это сам четкий классификатор, само понятие самозанятого. Потому, что из-за того, что нет четкого критерия, идет подмена трудовых отношений. Здесь нужно понимать, если самозанятый находятся в постоянных отношениях с одним и тем же предприятием, если мы видим, что в течение одного и того же периода именно с одним предприятием либо с какой-то организацией оказывается одна и та же услуга, понятно, что здесь идет подмена понятий постоянных трудовых отношений и самозанятого. Конечно, нужно систему донастраивать, потому что очень много появилось противоречий