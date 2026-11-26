Москва26 ноя Вести.Число зарегистрированных самозанятых в России достигло 18 млн человек, однако активную деятельность ведет примерно половина из них. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров в ответах на вопросы читателей, зрителей и слушателей РБК, опубликованных на сайте издания.

Сегодня зарегистрированных самозанятых примерно 18 миллионов человек, активных будет примерно половина от этого числа, потому что там просто зарегистрироваться сказал Егоров

Эксперимент по внедрению этого налогового режима глава ФНС назвал успешным.

Егоров оговорился, что, как и у любого серьезного явления, у режима есть разные стороны. Среди приобретений он назвал то, что граждане стали вести деятельность легально, могут свободно распоряжаться своими доходами и без затруднений получать кредиты. По его оценке, это серьезное изменение. Кроме того, глава ФНС указал на технологическую сторону: налога-приложения, по его словам, прежде нигде в мире не создавали. Исходя из этого, он оценил итог эксперимента как несомненный успех.

Вместе с тем, по словам Егорова, главная претензия к режиму состоит в сложности разграничения работы по трудовому договору и работы по гражданско-правовым договорам. Прежде это было не так заметно, а сейчас стало очевидным, подчеркнул глава ФНС.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" действует с 2019 года и распространяется на всю территорию страны. Применять его могут граждане России, а также других государств - членов Евразийского экономического союза.

В октябре в Минфине сообщили, что продление эксперимента по самозанятым будет обсуждаться в 2027 году.