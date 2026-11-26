Глава ФНС предупредил, что налоговая все равно узнает о зарубежных счетах Глава ФНС предупредил, что налоговая узнает о сокрытии зарубежных счетов

Москва26 ноя Вести.Российские налоговые резиденты, которые не проинформировали Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытых зарубежных счетах, не должны рассчитывать на то, что налоговой об этом никогда не станет известно. Такое заявление сделал глава ФНС Даниил Егоров, его слова приводит РБК.

По его заявлению, налоговую особо интересуют те, у кого большой "доход по карточкам".

И они почему-то исходят из такой презумпции, что если мы сейчас об этом не знаем, то мы никогда не узнаем сказал глава ФНС

По словам Егорова, "на его веку" было много случаев, когда страны не передавали никакой информации о таких счетах, а затем все резко менялось. Глава ФНС назвал "близоруким подходом" мысли о том, что налоговая никогда не узнает о скрытых счетах.

Егоров также высказался о российских резидентах, которые совершают сделки с недвижимостью в других странах. По его словам, у России "есть обмен" со многими странами, включая ОАЭ. Он заявил, что "исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах", является не очень правильным подходом.

Ранее глава ФНС заявил, что новая система работы с долгами уменьшила число должников на 7 млн.