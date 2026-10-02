В ФНС сообщили, что 90% граждан РФ получают электронные уведомления о налогах Глава ФНС Егоров: более 90% россиян получают электронные уведомления о налогах

Москва2 окт Вести.Более 90% россиян получают электронные уведомления о налогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова.

Работа с издержками - важнейшая часть философии нашей команды. Заниматься этим нужно системно. Сейчас больше 90% граждан получают уведомления в электронном виде заявил он

Уточняется, что с 21 сентября ФНС начала рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физических лиц и НДФЛ на доходы, по которым он не был удержан за 2025 год.