Москва2 октВести.Более 90% россиян получают электронные уведомления о налогах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова.
Работа с издержками - важнейшая часть философии нашей команды. Заниматься этим нужно системно. Сейчас больше 90% граждан получают уведомления в электронном видезаявил он
Уточняется, что с 21 сентября ФНС начала рассылать уведомления о земельных, транспортных налогах, налогах на имущество физических лиц и НДФЛ на доходы, по которым он не был удержан за 2025 год.