Москва23 сен Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) активно внедряет цифровые технологии, включая анализ данных и искусственный интеллект, для оптимизации рабочих процессов, повышения производительности труда и улучшения качества взаимодействия с налогоплательщиками.

Об этом рассказал ИС "Вести" начальник Управления модернизации налоговых органов ФНС России Павел Лабазнов.

Он отметил, что Федеральная налоговая служба активно взаимодействует с налогоплательщиками в цифровом формате.

Федеральная налоговая служба применяет эти [цифровые] технологии. Есть большие планы, это связано и с обработкой документов налогоплательщиков, и с подготовкой аналитических решений рассказал Лабазнов

Информационные технологии стали стандартом для госсектора. Федеральная налоговая служба одной из первых начала этот путь, задав тренд на повсеместную цифровизацию ведомств.

Мы очень много внимания уделяем анализу данных, тому, чтобы повышать внутреннюю эффективность, для того чтобы становиться быстрее, для того чтобы не допускать просрочек, для того чтобы меньше тратить ресурсов на ту работу, которую мы выполняем рассказал он

Технологии Process Mining и Task Mining предназначены для обработки массивов больших данных (Big Data). В основе их работы лежит анализ цифровых следов: система отслеживает жизненный цикл документов, деклараций и иных форм взаимодействия налогоплательщиков с ФНС. Полученная аналитика позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность ведомственного администрирования.

Из выявляемых проблем по каждому процессу складываются результаты ускорения, снижения трудозатрат, получения более качественных услуг и выполнения функций. Польза - при обработке заявлений на получение льготы по транспортному налогу от организации. Мы зафиксировали ускорение процесса на 16%. И мы считаем, что это очень хороший результат, он сопоставим с мировыми результатами при применении процесс-майнинга. По 14 процессам по разным направлениям деятельности налогового администрирования мы видим среднее ускорение на 23% сообщил Лабазнов

Он рассказал, что цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, помогают снижать объем шаблонной работы людей. Так, в ФНС 112 программных роботов заменили рутинный труд 3 864 сотрудников.

Таск-майнинг — это анализ задач, то, как выполняют действия, операции сотрудники на своих рабочих местах. Можем сравнить, как работают одни подразделения по сравнению с другими и таким образом стремиться к повышению производительности труда рассказал Лабазнов

Ранее руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что Федеральная налоговая служба проводит автоматизацию всех процессов налогового администрирования. Глава службы подчеркнул, что цифровизация затронет как процессы пополнения бюджета, так и возврата средств налогоплательщикам.