Глава Росреестра: мы опередили время в области ИИ Глава Росреестра Скуфинский рассказал о цифровых сервисах ведомства

Москва30 июл Вести.В нынешних реалиях технологии искусственного интеллекта используют в различных отраслях. Росреестр стал одним из первых ведомств, внедривших подобное решение. Об этом журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Интеграция ИИ стала одним из главных направлений нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". В Росреестре внедрили подобные технологии до появления профильного направления, отметил он.

Мы в некотором смысле опередили время и в 2022 году уже ввели сервис "ЕВА", так называемый цифровой помощник регистратора. Это сервис "Умный кадастр". Это на базе нейронных сетей и анализа материалов дистанционного зондирования Земли из космоса, цифровых ортофотопланов. Этот сервис показывает в разрезе каждого региона муниципального образования, кадастрового квартала те объекты, которые не стоят на учете, где фактически границы не соответствуют границам внесенных в ЕГРН сказал Скуфинский



Россреестр продолжает развивать цифровые сервисы, подчеркнул он.

Главная цель цифровизации, как и любого процесса, это оказание качественных услуг для наших людей, чтобы, в конечном итоге, человек был счастлив, ему было комфортно, удобно, получать сервисы и услуги, которые сегодня в большинстве своем переведены как раз в цифровой вид указал Скуфинский

Росреестр реализует госпроект "Национальная система пространственных данных" (НСПД). Ожидается, что цифровую платформу удастся внедрить во всех регионах в текущем году, добавил руководитель ведомства.