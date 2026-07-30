Росреестр: повсеместно внедрим НСПД на 4 года раньше

Росреестр: планируем повсеместно внедрить НСПД в 2026 году Росреестр: повсеместно внедрим НСПД на 4 года раньше

Москва30 июл Вести.Росреестр реализует госпроект "Национальная система пространственных данных" (НСПД). Ожидается, что цифровую платформу удастся внедрить во всех регионах в текущем году.

Об этом журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал руководитель ведомства Олег Скуфинский.

По его словам, такая задача - "амбициозная".

Сегодня мы поставили себе амбициозную задачу. Не к 2030 году завершить внедрение платформы на территории всей страны, а в текущем году. Потому что платформа очень востребована и у людей, и у профучастников рынка, и у органов власти. Пользовательская активность увеличилась в 30 раз: со 180 тыс. до 5,5 млн в месяц. Зондирование земли и цифровые ортофотопланы различных масштабов сказал Скуфинский

В нынешних реалиях технологии искусственного интеллекта используют в различных отраслях. Росреестр стал одним из первых ведомств, внедривших подобное решение, добавил он.