В Росреестре обрисовали перспективы сотрудничества с Роскосмосом В Росреестре поделилась планами по сотрудничеству с Роскосмосом

Москва30 июл Вести.Росреестр и Роскосмос зафиксировали друг с другом ряд совместных соглашений. В частности, ведомство ждет от госкорпорации "поставок материалов дистанционного зондирования Земли". Об этом заявил журналисту ИС "Вести" Марине Громовой руководитель федеральной службы Олег Скуфинский.

По его словам, партнерство рассчитано на долгий срок.

Ожидаем от Роскосмоса поставки для нас материалов дистанционного зондирования Земли. Второе, мы договорились по долгосрочным расценкам. Для нас это очень важно с точки зрения планирования бюджета. Третье, для нас очень важно качество космоснимков. Это зафиксировано соглашением. Со следующего года мы уже ожидаем достаточно серьезное покрытие по разрешению в 50 см. На территории городов мы ожидаем разрешение 20 см. Это уже более дальняя перспектива, которую нам обещает Роскосмос сказал Скуфинский

Росреестр реализует госпроект "Национальная система пространственных данных" (НСПД). Ожидается, что цифровую платформу удастся внедрить во всех регионах в текущем году, добавил руководитель ведомства.