Москва30 июл Вести.Самым популярным сервисом платформы НСПД (Национальная система пространственных данных) является публичная кадастровая карта. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Он добавил, что в настоящий момент этим сервисом пользуются 4,5 миллиона человек каждый месяц.

[Самый популярный сервис НСПД] публичная кадастровая карта. Сегодня ей пользуются 4,5 млн человек в месяц. И сервис постоянно набирает обороты. Кстати, мы полностью импортозаместили уже этот ресурс… Зондирование Земли и цифровые ортофотопланы различных масштабов. И такая необходимая, базовая, общедоступная информация. Это то, что человек-пользователь может получить без авторизации. То есть, когда у нас возникает авторизация через ЕСИА, через портал Госуслуг, клиент получает доступ ко всем сервисам платформы, которых сегодня 26 рассказал Скуфинский

Ранее сообщалось, что КС РФ изменил порядок оспаривания кадастровой стоимости недвижимости. Суд установил, что существующий шестимесячный срок не обеспечивает надлежащую защиту прав собственников.