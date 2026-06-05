Москва5 июн Вести.Капитализация России на сегодняшний день составляет 920 триллионов рублей. Об этом ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал руководитель федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

Он пояснил, что капитализация – совокупная стоимость земельных участков и объектов капитального строительства. К 2030 году, как напомнил Скуфинский, в планах повысить "стоимость" до одного квадриллиона.

Сегодня капитализация составляет 920 триллионов… На 2020 год она составляла 701 триллион. То есть даже за эти шесть лет она выросла уже на 220 триллионов. Это результат работы правительства в целом и всей управленческой команды сообщил он

По словам главы Росреестра, цель, поставленную на 2030 году, планируется достигнуть за счет оптимизации ряда процессов и ускорения скорости оборота капитала.

Это выявление вовлечения земли в оборот, это верификация данных, это оптимизация многих процессов, ускорение скорости оборота капитала. И выявление резервов, по сути, для развития экономики. Но и те большие инфраструктурные проекты, которые сегодня на территории страны идут, они, конечно, делают тоже существенный вклад в рост капитализации добавил Скуфинский

Ранее в Росреестре исключили риски изъятия земли почти у 100 тысяч граждан России. Поводом для заявления ведомства стали появившиеся в конце мая СМИ сообщения о том, что россияне рискуют лишиться земельных участков, если они заброшены или на них находятся разрушенные постройки.