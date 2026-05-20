Росреестр: предостережения — не основание для изъятия земли у владельцев

Росреестр исключил риски изъятия земли у десятков тысяч россиян

Москва20 мая Вести.Росреестр сообщил, что не видит рисков изъятия земли у почти 100 тысяч граждан России из-за получения ими предостережений от ведомства, передает агентство ТАСС.

Поводом для заявления Росреестра стали появившиеся в СМИ сообщения о том, что 100 тысяч россиян якобы рискуют лишиться земельных участков, если они заброшены или содержат разрушенные постройки.

Распространяющаяся в СМИ информация о рисках изъятия заброшенных или используемых не по назначению земельных участков у почти 100 тыс. россиян в связи с получением предостережений от ведомства не соответствует действительности подчеркнуло ведомство

Представители Росреестра пояснили, что объявление предостережения землевладельцам о недопустимости нарушения обязательных требований не свидетельствует о наличии нарушений земельного законодательства и не служит основанием для изъятия земли.

Предостережения высылают в случае, если есть сведения о признаках возможных нарушений в будущем, объяснили в ведомстве. В случае, если после них нарушение будет установлено, собственнику выдадут предписание о его устранении с четкими сроками.

Если предписание не будет выполнено, информацию об этом передут уполномоченным органам, которые могут обратиться в суд с требованием изъять участок.

Ранее Росреестр разъяснил новые правила оформления дарственной на недвижимость. По новым нормам, договор дарения должен обязательно быть заверен нотариусом.