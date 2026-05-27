Москва27 мая Вести.Повышение уровня капитализации фондового рынка является вполне вероятным, заявил в комментарии ИС "Вести" доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян.

К 2030 году стоит задача до 66% (от ВВП) увеличить (уровень капитализации фондового рынка). На самом деле, если отталкиваться от данных на 2020 год. то после 6 лет капитализация фондового рынка выросла до порядка 30-40%. Вполне вероятно, что, может быть, даже и не к 2030-му, а может и пораньше на один-два, то есть к 2028 году, мы вполне можем те 66% достигнуть