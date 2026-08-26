Москва26 авгВести.Компании, перешедшие на налоговый мониторинг, находят свои индивидуальные преимущества, заявила ИС "Вести" главный бухгалтер АО "Татэнерго" Светлана Гатина.
По ее словам, у предприятия изменились взаимоотношения с инспекторами в "лучшую сторону".
Мы автоматизировали процесс закупки, мы перешли на кадровый электронный документооборот. Мы создали электронный архив. Уже используем искусственный интеллект как помощника для проверки своих бухгалтерских документов. Также мы заметили как преимущество – сокращение документооборота. Это важно для бухгалтерской службы. В разы снизились запросы по встречным налоговым проверкамсказала Гатина
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