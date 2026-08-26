В "Татэнерго" рассказали о плюсах, полученных с уходом на налоговый мониторинг Главбух "Татэнерго": налоговый мониторинг снизил встречные налоговые проверки

Москва26 авг Вести.Компании, перешедшие на налоговый мониторинг, находят свои индивидуальные преимущества, заявила ИС "Вести" главный бухгалтер АО "Татэнерго" Светлана Гатина.

По ее словам, у предприятия изменились взаимоотношения с инспекторами в "лучшую сторону".

Мы автоматизировали процесс закупки, мы перешли на кадровый электронный документооборот. Мы создали электронный архив. Уже используем искусственный интеллект как помощника для проверки своих бухгалтерских документов. Также мы заметили как преимущество – сокращение документооборота. Это важно для бухгалтерской службы. В разы снизились запросы по встречным налоговым проверкам сказала Гатина

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