Москва23 ноя Вести.Задача электронного сервиса Федеральной налоговой службы России (ФНС) - обеспечить прозрачный рынок со странами ЕАЭС. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель Даниил Егоров.

Почему это так важно? Это не только про деньги. Это про то, что если нарушается консистентность налоговой базы, то есть прозрачность платежей нарушается, то у нас внутренний производитель, где уровень налоговой дисциплины очень высокий, будет платить все, и та компания, которая производит за границей и продает здесь идентичный товар, например, будет платить не все. К чему это ведет? Это ведет к нарушению конкуренции. И вот этого ни в коем случае, конечно, допускать нельзя