Москва4 ноя Вести.Просветительские проекты Федеральной налоговой службы (ФНС) России направлены на формирование доверия между налогоплательщиком и государством. Благодаря разъяснительной работе добровольная уплата налогов становится нормой поведения граждан, сообщил ИС "Вести" заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев.

По его словам, для создания доверительной атмосферы снижается неопределенность между налогоплательщиком и государством.

Мы рождаем атмосферу доверия. У нас налогоплательщик понимает, что уплата налога простая, сервисы удобные, появляется открытый диалог. Добровольная уплата становится той самой нормой поведения, которую мы хотим. Мы же еще и разъясняем, как по кодексу, как действительно правильно платить налоги. Мы снижаем таким образом ошибки, дополнительные проверки рассказал Чекмышев

ФНС, по его словам, ставит перед собой три цели просветительской работы.

Первая – ценностная. У нас есть налоговая грамотность, когда мы отвечаем на вопрос "как и сколько?" Есть налоговая культура, где более важный вопрос – вопрос "зачем?" Это тот вопрос, на который должен ответить каждый, кто хочет платить налоги. Меняются сама культура и отношения государства и гражданина. Гражданин чувствует свою принадлежность к государству, а не обязанность. И вот эту социальную роль, роль налога как инвестиции в общее будущее мы хотели бы видеть объяснил Чекмышев

Замглавы ведомства также рассказал о линейке образовательных программ ФНС, в том числе и для школьников.

Самый любимый наш проект — это "ЮНГа". Наш основной клиент здесь – школьники. Мы объясняем, какие [существуют] налоги, куда они идут. Четко даем объяснение принципа, что налоги создают то, что вокруг. Вся социальная среда, все, что нравится: школы, здравоохранение, дороги, – это и есть то, что собрано за счет общего труда. Есть налоговый диктант, он [рассчитан] на более широкую аудиторию, не только про те базовые нормы Налогового кодекса, которые нужно знать каждому… но и про отношение человека к самой уплате налогов сообщил он

Ранее сообщалось, что 29 октября в первом чтении были одобрены поправки в Налоговый кодекс, которые закрыли пять лазеек для налоговой оптимизации. Популярные способы минимизации налоговой нагрузки касаются в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на добавленную стоимость (НДС), налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).