Москва19 окт Вести.Федеральная налоговая служба (ФНС) активно ищет доходы физлиц, которые могут быть скрыты. Вручную проверять миллионы финансовых операций невозможно, поэтому ведомство подходит к этой работе комплексно — и в первую очередь реагирует на триггеры, которые могут указывать на несоответствие.

Об этом в материале для РБК рассказали юристы Key Consulting Group Анастасия Зыкова и Алексей Гаренко. Специалисты привели несколько ключевых показателей, которые могут указывать налоговикам на источник незадекларированных доходов.

По словам экспертов, первые в поле зрения — это трудоспособные неработающие россияне. ФНС не следит за каждым, а работает по триггерам, реагируя на тот или иной показатель, выделяющий гражданина из общей массы.

Один из ключевых приемов налоговиков — факт, что человек стал владельцем значимого актива. И если гражданин не сможет объяснить, на какие средства он приобрел этот актив (например, было ли до этого продано другое имуещство), и если имеющиеся данные противоречат известным сведениям о доходах, то это точно привлечет внимание ФНС, объяснили юристы.

Другой важный показатель — резкая смена поведения бизнеса, которым владеет налогоплательщик. Например, если у ИП внезапно вырастут расходы, а доходы упадут, но при этом у его родственника выручка вдруг подскочит, все это в совокупности может стать поводом для проверки.

Родственные и деловые связи тоже служат причиной для анализа ФНС. По словам экспертов, ведомство видит, какое имущество, включая автомобили и активы, оформлено на родственников (а также партнеров по бизнесу), не имеющих такого же уровня дохода, в результате чего гражданин может попасть в поле зрения инспекции.

К другим триггерам юристы относят сведения, которые банки передают ФНС (например, об открытии и закрытии счетов, выписки), информацию, которую налоговая может запросить у плательщиков и заказчиков (например, несколько платежей может свидетельствовать о подарке или возврате долге, однако регулярное поступление средств станет доказательством систематической предпринимательской деятельности мимо кассы), материалы проверочных мероприятий других органов, а также жалобы покупателей, которые могли сообщить, например, о невыданном чеке.

Ранее россиянам (владельцам квартир, домов, гаражей, автомобилей, мотоциклов и земельных участков) напомнили, что в срок не позднее 1 декабря 2026 года нужно перечислить имущественные налоги — на недвижимость, транспорт и землю. С этим лучше не затягивать, чтобы в случае несогласия с начислениями осталось время на консультацию с ФНС.