Эксперт Маслова назвала налоги, которые следует уплатить до 1 декабря 2026 года

Россиянам перечислили обязательные к уплате до 1 декабря налоги Эксперт Маслова назвала налоги, которые следует уплатить до 1 декабря 2026 года

Москва19 окт Вести.Владельцам квартир, домов, гаражей, автомобилей, мотоциклов и земельных участков в срок не позднее 1 декабря 2026 года нужно перечислить имущественные налоги — на недвижимость, транспорт и землю.

Об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

Эксперт посоветовала читать налоговое уведомление целиком, так как в нем могут быть указаны несколько позиций.

Оно (письмо от ФНС – прим. ред.) может содержать сразу несколько начислений — по разным налогам и на разные суммы пояснила Маслова

Проверить суммы можно в личном кабинете на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы (ФНС), а также через портал госуслуг.

Ранее россиянам рассказали о способе получить налоговый вычет за лечение через сайт ФНС.