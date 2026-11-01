В ФНС напомнили об уплате налогов за 2025 год до 1 декабря

Россиянам напомнили об уплате налогов за 2025 год В ФНС напомнили об уплате налогов за 2025 год до 1 декабря

Москва1 ноя Вести.Земельный, транспортный, имущественный налоги и НДФЛ по итогам 2025 года необходимо заплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Об этом сообщается в уведомлении Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Оплатите до 01.12.2026 включительно, чтобы избежать задолженности. Налоговое уведомление поступает один раз, суммы в нем не меняются говорится в документе

Уточняется, что после перевода денег ФНС требуется до 10 рабочих дней, чтобы обработать платеж.

Исключение действует для отдельных территорий Курской области. Там сроки уплаты налогов продлены в соответствии с постановлениями правительства РФ.