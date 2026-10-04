Аналитик вычислила необлагаемый налогом доход по вкладам в 2026 году Эксперт: в 2026-м необлагаемый налогом доход по вкладам составит 160 тыс. рублей

Москва4 окт Вести.Необлагаемая налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) выплата по банковским вкладам в 2026 году составит 160 тыс. рублей. Такие данные привела эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская в разговоре с РИА Новости.

Аналитик обратила внимание, что налог оплачивают не с самого вклада, а только с части дохода, превышающего необлагаемую сумму, которая рассчитывается следующим образом: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку Центрального банка из действовавших на первое число каждого месяца в течение календарного года.

Если Центральный банк не поднимет ключевую ставку выше 16% годовых до 1 декабря, необлагаемый налогом доход по вкладам за 2026 год составит 160 тыс. рублей. То есть первые 160 тыс. рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ пояснила Рокотянская

В настоящее время ставка налога на доходы по вкладам составляет 13%. Если банковский процентный доход превысит 2,4 млн рублей, то с суммы свыше этого порога ставка налога увеличивается до 15%.

Чтобы при ставке вклада в 13% годовых начать платить НДФЛ с процентного дохода, на вкладах должно лежать более 1,2 млн рублей. И платить НДФЛ мы будем лишь с той суммы, которая превышает необлагаемую налогом часть отметила эксперт

Как уточняется, оплатить налог за 2026 год необходимо будет не позднее 1 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что оплатить налог на имущество физических лиц, земельный, транспортный и НДФЛ за 2025 год нужно не позднее 1 декабря 2026 года. Данные поступят из Федеральной налоговой службы в личный кабинет на госуслугах.