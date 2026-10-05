Юрист Манько: самозанятые платят 4% с доходов от граждан и 6% от компаний

Юрист напомнил самозанятым о правилах уплаты налога Юрист Манько: самозанятые платят 4% с доходов от граждан и 6% от компаний

Москва5 окт Вести.Самозанятым россиянам важно учитывать ставку налога в зависимости от того, от кого они получают доход. Об этом "Абзацу" рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, при поступлении денег от физических лиц ставка составляет 4%, а при расчетах с компаниями или индивидуальными предпринимателями – 6%.

Единственное ограничение: лимит дохода – 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Это 200 тысяч в месяц. Если заработаете больше, слетите с режима. Но для старта или подработки это более чем достаточно. И ключевое: нет дохода – нет налога. В отличие от ИП, здесь нет никаких обязательных страховых взносов, которые нужно платить, даже если ничего не заработали разъяснил специалист

Манько также напомнил о налоговом вычете в размере 10 тыс. рублей, который предоставляется при регистрации в качестве самозанятого. Он автоматически учитывается при последующих налоговых платежах, благодаря чему в первые месяцы фактическая налоговая нагрузка снижается.

Ранее аналитик рассчитала необлагаемый налогом доход по вкладам в 2026 году. Выплата составит более 150 тыс. рублей.