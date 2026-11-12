Юрист рассказал, как законно снизить налог по вкладам Юрист Хаминский назвал законные способы уменьшить налог на проценты по вкладам

Москва12 ноя Вести.Полностью избежать уплаты налога на проценты по банковским вкладам удается не всегда, однако закон позволяет сократить налогооблагаемую сумму. Об этом сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на юриста, руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

Необлагаемый лимит рассчитывается как 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на первое число каждого месяца соответствующего календарного года сказал он

По его словам, налогом облагается не сумма вклада, а полученные проценты.

Юрист указал, что уменьшить базу можно, распределив сбережения между родственниками: в отличие от нескольких вкладов на одного человека, такой вариант дает каждому члену семьи - супругам, совершеннолетним детям или родителям - собственный лимит. Значение имеет и срок размещения средств: если договор заключен более чем на 15 месяцев, а проценты выплачиваются в конце срока, неиспользованная часть лимита может снижать налоговую базу последующих периодов.

НДФЛ не облагаются проценты по рублевым счетам, если ставка по ним в течение всего налогового периода не превышала 1% годовых, а также по счетам эскроу. При этом дробление вкладов между разными банками на одного человека, подчеркнул Хаминский, налоговой экономии не принесет.

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