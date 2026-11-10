В Госдуме рассказали о возможности уменьшить НДФЛ при продаже квартиры Депутат Гаврилов: при уплате НДФЛ можно учесть расходы на отделку квартиры

Москва10 ноя Вести.Собственники недвижимости могут снизить сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры до истечения минимального срока владения, учтя затраты на ее первоначальную отделку. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT.

Парламентарий пояснил, что статья 220 Налогового кодекса РФ позволяет вычитать из налогооблагаемого дохода расходы на приобретение жилья вместе с подтвержденными затратами на отделочные работы. При этом ключевым условием выступает наличие в договоре или строительной спецификации четкого указания того, что объект передавался без финишной отделки.

По каждому расходу должна прослеживаться связь с отделкой проданной квартиры заявил Гаврилов

По словам главы думского комитета, в перечень подлежащих учету расходов входят приобретение отделочных материалов, оплата услуг ремонтных бригад, а также разработка проектно-сметной документации. Для подтверждения права на вычет налогоплательщику понадобятся кассовые чеки, договоры подряда, акты выполненных работ и банковские выписки.

Депутат добавил, что при подаче декларации 3-НДФЛ гражданин выбирает один из двух вариантов уменьшения дохода: фиксированный имущественный вычет в размере 1 млн рублей либо сумму фактических расходов. В случае продажи жилья в 2026 году отчетность необходимо предоставить до 30 апреля 2027 года, а перечислить налог — до 15 июля того же года.

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