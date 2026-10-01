НДФЛ на проценты с вкладов закроет пятую часть дефицита бюджета в 2027 году Новый порядок взимания налога на вклады увеличит его сборы на 1,02 трлн руб.

Москва1 окт Вести.НДФЛ с процентов по банковским вкладам принесет бюджету в 2027 году 1,02 трлн руб. - в 1,6 раза больше, чем ожидаемые 632 млрд руб. за 2026 год, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Всего поступления НДФЛ в 2027 году оцениваются в 1,97 трлн руб., то есть на банковские проценты придется 52% этой суммы.

В 2028 году сборы сократятся до 305,6 млрд руб., в 2029-м - до 307,4 млрд. Пик 2027 года объясняется жесткой денежно-кредитной политикой: норма сбережения населения по итогам 2025 года достигла исторического максимума 16,6%, а ставки по депозитам оставались высокими при инфляции 6,8% в 2026 году. По прогнозу ЦБ, среднегодовая ключевая ставка в 2027 году составит 10,5-12,5%, в 2028-м - 8-9%. Налог с вкладов покроет почти пятую часть дефицита бюджета на 2027 год (он ожидается в размере 5,44 трлн руб. или 2,2% ВВП).

Проценты по вкладам обложили налогом в 2024 году. Первая кампания принесла 111 млрд руб., вторая - 320 млрд. В декабре 2025 года Минфин ждал от 2026 года 568 млрд, теперь оценка повышена до 632 млрд руб. Не облагаются проценты до 210 тыс. руб. (при максимальной ставке 21% по итогам 2025 года), в 2026-м при ставке 16% необлагаемый лимит уменьшен до 160 тыс. Сверх него взимается 13% с дохода до 2,4 млн руб., и 15% - с более крупных сумм.

Рост ожидаемых доходов от НДФЛ по вкладам также обусловлен изменением администрирования. По внесенным в Госдуму поправкам в Налоговый кодекс банки с 2026 года станут налоговыми агентами и будут удерживать налог при выплате процентов нарастающим итогом, а необлагаемую базу посчитают от максимальной ключевой ставки предыдущего года.