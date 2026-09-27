Эксперт объяснил, когда переводы от родственников не облагаются НДФЛ Эксперт Шумейко советует указывать назначение регулярных переводов от родных

Москва27 сен Вести.Регулярные денежные переводы от родственников сами по себе считаются доходом, с которого необходимо платить НДФЛ. Об этом рассказал эксперт по налогам и налоговым проверкам, генеральный директор компании "Шумейко и Партнеры" Дмитрий Шумейко.

По словам специалиста, которые приводит Лента.ru, при оценке транзакций имеет значение не их частота и не сумма, а экономический смысл операции. Если родители помогают ребенку оплачивать жилье, обучение, лечение, повседневные расходы или просто дарят деньги, такие переводы не облагаются НДФЛ.

Пункт 18.1 статьи 217 НК РФ освобождает от НДФЛ средства, полученные от физических лиц в порядке дарения. Не меняет правил и регулярность переводов. Родители могут перечислять ребенку деньги каждый месяц. Например, по 30, 100 или 300 тысяч рублей. Закон не устанавливает необязательный лимит для получения подарков между физическими лицами. Декларацию 3-НДФЛ по таким поступлениям подавать не требуется пояснил Шумейко

При этом у налоговой могут возникнуть вопросы, если под семейной помощью фактически скрывается оплата за работу, услуги, аренду имущества или приобретенные товары. В таком случае поступившие средства могут рассматриваться как облагаемый налогом доход.

По словам Шумейко, налоговой инспекции необходимо установить, что деньги действительно являются оплатой или иной облагаемой налогом экономической выгодой.

Чтобы подтвердить характер перевода, эксперт рекомендовал указывать в назначении платежа понятную формулировку, например "подарок от родителей", "материальная помощь сыну", "на обучение" или "на лечение".

При крупных или регулярных поступлениях специалист также советует сохранять банковские выписки и документы, подтверждающие родство, а при необходимости – простой письменный договор дарения. Если деньги связаны с возвратом займа или компенсацией общих расходов, дополнительно могут пригодиться расписки, переписка и чеки.