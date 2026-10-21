Москва21 октВести.Проценты по банковским вкладам могут стать причиной отказа в некоторых мерах социальной поддержки для пенсионеров, если дополнительный доход превысит установленный порог. Об этом эксперты рассказали MK.RU.
В первую очередь речь идет о субсидиях на оплату жилищно-коммунальных услуг и помощи, которую назначают с учетом нуждаемости, говорится в материале. При этом сам по себе крупный вклад не означает автоматической отмены льгот: все зависит от правил конкретной выплаты и совокупного дохода человека, отметила адвокат АП Москвы Екатерина Тютюнникова.
Проценты по вкладу для государства такой же доход, как пенсия, даже если человек их не снимает. Банки передают сведения о процентах в налоговую. Когда ставки высокие, проценты могут поднять доход выше планки, и в помощи откажут или уменьшат еепояснил генеральный директор "Пенсионной платформы" Дмитрий Малкин
Вместе с тем проценты не учитываются при расчете федеральной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума, указал он. А распространенная оценка, согласно которой вклад от 400-500 тысяч рублей может поставить под угрозу льготы, не является установленным законом порогом, добавил экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.
Отдельно эксперты обратили внимание на 1 декабря 2026 года. К этой дате необходимо уплатить налог на процентный доход по вкладам за 2025 год, если он превысил необлагаемый лимит в 210 тысяч рублей, объяснил Малкин. Однако этот срок не связан с обязательным переоформлением социальных выплат, подчеркнул специалист.
Чтобы выяснить, могут ли проценты повлиять на конкретную льготу, пенсионерам рекомендуют обратиться в соцзащиту или МФЦ и уточнить правила ее назначения, посоветовал эксперт.