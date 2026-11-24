В Госдуме уточнили, какие налоговые льготы есть у пенсионеров Депутат Хамитов: пенсионеры обладают льготами по уплате имущественных налогов

Москва24 ноя Вести.Российские пенсионеры обладают правом на некоторые налоговые льготы, о которых многие могут не знать. Об этом сообщил депутат Госдумы Амир Хамитов в комментарии РИА Новости.

В первую очередь речь идет об освобождении от налога на имущество и уменьшении земельного налога уточнил парламентарий, добавив, что пенсионер может не платить налог за одну квартиру, один жилой дом и один гараж или машино-место

Если есть несколько объектов одного вида, то льгота предоставляется только на один из них, добавил он.

По земельному налогу предусмотрен вычет на шесть соток: налогом облагается только площадь участка, превышающая этот размер пояснил Хамитов

Депутат также обратил внимание, что у пенсионеров есть льгота на транспортный налог, однако это зависит от региона проживания, поскольку это решение находится в ведении местных властей.

Ранее сообщалось, что россияне, которые находятся на пенсии и которым исполнилось 70 и более лет, могут получить компенсацию по взносам на капитальный ремонт.