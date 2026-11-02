Депутат Лантратова: военные пенсионеры и инвалиды могут оформить две пенсии

В Госдуме рассказали, кто может получать сразу две пенсии Депутат Лантратова: военные пенсионеры и инвалиды могут оформить две пенсии

Москва2 ноя Вести.Некоторые категории россиян, в том числе военные пенсионеры, могут оформить сразу две пенсии, рассказала ТАСС первый зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

Самая многочисленная группа - военные. Если отставник выходит на общий пенсионный возраст, имеет 15 лет гражданского стажа и 30 пенсионных коэффициентов, он может к ведомственной добавить страховую пенсию сказала Лантратова

Кроме того, исключение действует в отношении военных инвалидов, родителей погибших военнослужащих, их детей с инвалидностью I и II группы, и вдов.

Ранее член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин рассказал о том, что в 2027 году россияне смогут получить пенсионные накопления единовременно - в виде срочной выплаты на срок от десяти лет или в формате пожизненной ежемесячной пенсии.

Кроме того, в Социальном фонде сообщили, что средний размер выплат работающим пенсионерам в сентябре 2026 года превысил 24 тысячи рублей.