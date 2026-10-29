Получающие выплаты в начале месяца пенсионеры в декабре получат две пенсии

Часть пенсионеров получит две пенсии в декабре Получающие выплаты в начале месяца пенсионеры в декабре получат две пенсии

Москва29 окт Вести.Пенсионеры, которые обычно получают выплаты в первой декаде месяца, в декабре получат две пенсии: обычную за декабрь и досрочную за январь, сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонору Кавшар (ЛДПР).

В 2027 году новогодние каникулы затянутся на 11 дней, и многие наши пенсионеры, как и в предыдущие годы, получат деньги за январь в конце декабря сказала депутат

Она также уточнила, что "январскую" пенсию индексация не затронет: повышение выплат запланировано на февраль и апрель 2027 года.

Говоря о второй "декабрьской" пенсии, Кавшар напомнила, что что не лишняя "13-я" выплата, и пенсии в первых числах января, приходящихся на праздники, ждать не стоит.