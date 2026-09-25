В ГД рассказали, когда экс-депутатам начинают платить "депутатскую пенсию" Депутат Кузнецов: экс-депутатам после выхода на пенсию полагается доплата

Москва25 сен Вести.Ежемесячная доплата к пенсии полагается экс-депутатам после выхода на пенсию по старости или инвалидности.

Об этом сообщил первый зампред комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов в беседе с ТАСС.

Ежемесячная доплата к пенсии депутату Государственной думы восьмого созыва, не избранному в Госдуму девятого созыва либо в органы государственной власти субъектов РФ или органы местного самоуправления, выплачивается только при наличии уже оформленной страховой пенсии по старости или инвалидности сказал депутат

Он отметил, что действующие пенсионеры депутатскую доплату к своей пенсии не получают.

Депутат не может одновременно быть депутатом и получать депутатскую доплату к пенсии, но получать депутатскую зарплату и любой вид пенсии без депутатской доплаты - может рассказал Кузнецов

Ранее сообщалось, что состав Государственной думы IX созыва обновится примерно на 43%. Больше всего изменений ожидается во фракции ЛДПР, где доля новых парламентариев составит 65%. Также, по предварительным данным, в новый состав Госдумы войдут 54 участника специальной военной операции.