Россиянам рассказали о досрочном получении пенсии в начале ноября Соцфонд: часть россиян получит пенсию в ноябре досрочно

Москва13 окт Вести.Часть пенсионеров в ноябре получит выплаты досрочно в связи Днем народного единства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда России.

День народного единства отмечается в России 4 ноября​​​.

Досрочная пенсия за ноябрь будет перечислена на карты 3 ноября следует из сообщения

Уточняется, деньги получат те, кому средства традиционно поступают 4 ноября. Досрочная выплата коснется только тех, кто получает пенсию на банковскую карту.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страховые пенсии россиян в 2027 году будут проиндексированы дважды – в феврале и апреле.