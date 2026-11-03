Пенсионеров предупредили о новом мошенничестве в преддверии праздника 4 ноября Мошенники обещают пенсионерам досрочную выплату пенсий в ноябре

Москва3 ноя Вести.Россиянам рассказали о новой схеме обмана пенсионеров в преддверии Дня народного единства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники обзванивают граждан якобы от Соцфонда или банка в связи с досрочной выплатой пенсий из-за выходного дня 4 ноября.

Пенсионерам поступают звонки…об изменении даты зачисления пенсии в связи с праздничными выходными. Получателей предупреждают, что досрочный перевод средств необходимо подтвердить, иначе деньги поступят с задержкой приводятся слова пресс-службы

Пенсионеров просят сказать код из смс или совершить определенные действия в банковском приложении.

В "Мошеловке" напомнили, что праздничный перерасчет и досрочное перечисление выплат происходят автоматически. В связи с праздником 4 ноября пенсионные выплаты, приходящиеся на эту дату, будут перечислены 3 ноября.