Соцфонд РФ: досрочные пенсии в ноябре затронут все виды этих выплат

Россиянам рассказали, кому выплатят досрочную пенсию в ноябре Соцфонд РФ: досрочные пенсии в ноябре затронут все виды этих выплат

Москва13 окт Вести.Досрочная выплата пенсий в связи с празднованием Дня народного единства в России затронет все виды пенсионных выплат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

День народного единства отмечается в России 4 ноября.

Досрочная выплата затрагивает все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, по старости и по инвалидности говорится в сообщении

Уточняется, деньги получат те, кому средства традиционно поступают 4 ноября. Досрочная выплата коснется только тех, кто получает пенсию на банковскую карту.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что комиссию "Почты России" за доставку пенсий планируется увеличить с 1,17% до 1,5% в 2027 году. Это позволит компании получить дополнительные средства на стабилизацию работы и развитие.