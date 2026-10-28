Москва28 окт Вести.Некоторым россиянам пенсия придет третьего ноября, а не четвертого, из-за нерабочего праздничного дня. Об этом в беседе с RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

С учетом практики предыдущих ситуаций с праздничными днями пенсии, которые должны поступить в нерабочий праздничный день, 4 ноября, придут 3 ноября. Аналогичная ситуация и в случае, если выплата в ноябре будет приходиться на выходной день.

Например, если выплата по графику приходится на 8 ноября (в текущем году это воскресенье), то она, соответственно, поступит на счет в банке не позднее 6 ноября (пятница), то есть ближайшего рабочего дня к привычной дате выплаты подчеркнул Игорь Балынин

По словам специалиста, если возникают вопросы по срокам доставки социальных выплат, можно обратиться в свой банк или в отделение "Почты России". Там обязаны ответить на вопрос с учетом конкретной ситуации и режима работы отделения.