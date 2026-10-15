Эксперт Балынин рассказал, кто получит две пенсии в декабре

Эксперт назвал категорию граждан, которая получит сразу две пенсии в декабре Эксперт Балынин рассказал, кто получит две пенсии в декабре

Москва15 окт Вести.Получить двойную страховую пенсию в декабре смогут те жители, чьи выплаты приходятся на первые числа месяца. Им начислят стандартную декабрьскую и досрочную январскую выплаты. Об этом ТАСС сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: а) в начале декабря - страховую пенсию за декабрь; б) в конце декабря - страховую пенсию за январь отметил Балынин

Он уточнил, что для получения выплат не нужно писать какое-либо заявление.

По словам эксперта, досрочная выплата январской пенсии связана с тем, что на период с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года выпадают выходные и праздничные дни. (Они продлятся 11 дней).

Ранее в Госдуме объяснили, кому в ноябре автоматически увеличат пенсию. Размер надбавки индивидуален: он зависит от специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал.