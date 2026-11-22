Чаплин: некоторые пенсионеры получат две выплаты перед НГ за декабрь и январь

В ГД рассказали, что часть пенсионеров ожидает две выплаты перед Новым годом Чаплин: некоторые пенсионеры получат две выплаты перед НГ за декабрь и январь

Москва22 ноя Вести.Часть россиян получит перед Новым годом сразу две страховые пенсии по старости - за декабрь и досрочно за январь 2027 года. Об этом в беседе с RT рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

По словам парламентария, обе суммы начисляются за разные расчетные месяцы. В связи с этим он рекомендовал полученные в декабре деньги распределить с учетом расходов в начале января.

Чаплин уточнил, что изменения прежде всего коснутся пенсионеров, которым выплаты обычно перечисляют на банковский счет с 1-го по 10-е число месяца. Причиной переноса он назвал новогодние каникулы, которые продлятся с 31 декабря по 10 января включительно.

Досрочная выплата пройдет автоматически сказал депутат

Депутат Чаплин отметил, что выплаты за январь планируют перечислить в конце декабря. Крайним ориентиром для он назвал 30 декабря.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что в декабре некоторые категории россиян автоматически получат прибавку к пенсии. По ее словам, речь идет о пенсионерах, которые достигнут возраста 80 лет, а также о гражданах, которым присвоена I группа инвалидности.