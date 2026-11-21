Надбавку к пенсии получат люди, достигшие 80 лет или ставшие инвалидами I группы

В Госдуме разъяснили, кто получит прибавку к пенсии в декабре Надбавку к пенсии получат люди, достигшие 80 лет или ставшие инвалидами I группы

Москва21 ноя Вести.В декабре некоторые категории граждан России автоматически получат прибавку к пенсии. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

По словам депутата, на повышение пенсии могут рассчитывать пенсионеры, которые достигнут возраста 80 лет, а также люди, которым только назначена I группа инвалидности.

Граждане, достигшие 80 лет, а также те, кому только установлена инвалидность I группы, получат к пенсии надбавку на уход. В 2026 году она составляет чуть более 1400 рублей сказала Кавшар

Депутат отметила, что данная дополнительная выплата начисляется автоматически, а значит, гражданам, которым она положена, не нужно никуда обращаться с заявлениями.

Кавшар добавила, что никаких других дополнительных индексаций пенсий до конца года не предусмотрено.

Ранее стало известно, что в 2027 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы дважды.