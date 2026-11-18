Котяков: в следующем году пройдет двойная индексация страховых пенсий

Котяков сообщил о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году Котяков: в следующем году пройдет двойная индексация страховых пенсий

Москва18 ноя Вести.В следующем году рост социальных выплат пройдет по фактической инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе расширенной встречи с членами Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По его словам, которые приводит пресс-служба Минтруда, страховые пенсии будут проиндексированы дважды.

Пройдет увеличение по фактической инфляции социальных выплат. Дважды будут проиндексированы страховые пенсии сказал Котяков

Он подчеркнул, что размеры прибавки индивидуальны и зависят от пенсионного стажа.

В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят в 2027 году 29,9 тысячи рублей отметил министр

Ранее Котяков сообщил, что в 2027 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 миллиона рублей.