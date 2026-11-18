Москва18 нояВести.В следующем году рост социальных выплат пройдет по фактической инфляции. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе расширенной встречи с членами Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По его словам, которые приводит пресс-служба Минтруда, страховые пенсии будут проиндексированы дважды.
Пройдет увеличение по фактической инфляции социальных выплат. Дважды будут проиндексированы страховые пенсиисказал Котяков
Он подчеркнул, что размеры прибавки индивидуальны и зависят от пенсионного стажа.
В среднем страховые пенсии по старости суммарно увеличатся на 2,6 тысячи рублей и составят в 2027 году 29,9 тысячи рублейотметил министр
Ранее Котяков сообщил, что в 2027 году максимальный размер пособия по беременности и родам составит более 1,1 миллиона рублей.