Котяков: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды

В 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды, сообщил Котяков Котяков: в 2027 году страховые пенсии проиндексируют дважды

Москва8 окт Вести.В 2027 году страховые пенсии будут проиндексированы дважды: 1 февраля - на 6,8%, 1 апреля - на 3,3%. Об этом говорится в докладе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Глава ведомства выступил с презентацией в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Индексация страховых пенсий в 2027 году: 6,8% индексация с 1 февраля, 3,3% индексация с 1 апреля сообщается в докладе

Котяков рассказал, что индексацией страховых пенсий в следующем году будут охвачены 37,5 миллиона граждан РФ.

С 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи проходит XI Всероссийская неделя охраны труда. Ключевой темой форума заявлена "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".